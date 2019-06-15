Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ-100

Москва, 15 июня. Летчики-испытатели проведут эксперимент и воссоздадут заход на посадку самолета SSJ-100, который разбился в московском аэропорту «Шереметьево».

Планируется, что испытания проведут в Жуковском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от источника в авиационных кругах. По словам собеседника агенства, полет может быть сымитирован летчиками АО «Гражданские самолеты Сухого» в Летно-исследовательском институте имени Громова.

В рамках эксперимента воздушное судно полностью повторит заход на посадку SSJ-100 и все действия капитанов экипажа, которые были зафиксированы самописцами.

«Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы», — сообщил источник, отметив, что официальных просьб о реконструкции полета не поступало.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в «Шереметьево». В МАК подчеркнули, что проводимое расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. В обнародованном документе подчеркивается, что жалоб на состояние пассажирского судна в предыдущем полете не поступало.

Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что винить пилотов в крушении самолета SSJ-100 нельзя, так как нет информации, почему они допустили некоторые отклонения в полете. Он сообщил, что ключевой момент развития аварийной ситуации — резкое снижение самолета на высоте 82 метра. По данным МАК, «это происходило из-за каких-то действий, предпринятых экипажем».

Напомним, страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 41 человека, произошла в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Во время жесткой посадки у лайнера подломились стойки и загорелись двигатели, напоминает «360».