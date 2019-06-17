Разведчики ЦВО показали, почему русским нет равных в горах

В Красноярском крае, на территории природного парка «Ергаки» профессиональных защитников Отечества готовит Пятый учебный центр Центрального военного округа. На высоте 1320 метров военнослужащие учатся технике выполнения боевых задач: они тренируются преодолевать горные преграды, участвовать в восхождениях, управляться со специальным снаряжением и выживать в горно-таежной местности.

Разведывательная группа ЦВО переправляется через реку. По сигналу командира первый боец налегке бросается в воду. Под прикрытием товарищей он переплывает реку и на противоположном берегу закрепляет две статические веревки. Минута — и переправа натянута.

«Он пошел налегке, вы видели?» — обращается к корреспонденту Федерального агентства новостей офицер отделения физической подготовки ЦВО Алексей Машков.

Основная группа со снаряжением в полном обмундировании следует за первопроходцем.

«Сейчас к обеду река поднимется на 20 сантиметров. Льды начнут таять, будет сложнее ее преодолевать. Поэтому командир выбирает тактику и действует. Видите, где? — показывает рукой Алексей Машков. — Выбрал самое тонкое место. Если дальше посмотреть, там идут пороги».

За 10 минут 16 разведчиков перебрались на другой берег, не оставив никаких следов.

«Здесь был саморазвязывающийся узел. Они переправились, дернули его и развязались. Произошел самосброс — на этом берегу не осталось ничего, ни одной веревки. Они собрали ее и ушли дальше», — пояснил офицер.

Успешно преодолев горную реку, группа встречает очередное препятствие — гору. Один разведчик закрепляет страховку с помощью альпинистского снаряжения, другой готовится выполнить функцию лидера. Бесшумно, быстро и точно. В горах мелочей не бывает, поэтому успех операции зависит от слаженной работы всех сослуживцев. Команды беззвучные, переговоры — только по радиосвязи.

«После Великой Отечественной войны 1945 года у нас произошло более 300 вооруженных конфликтов, 34% из которых проходили в горной местности. Территория России составляет 17,1 млн кв. км. 40% из них — это горы. И даже, если вести оборонительную политику, какой мы придерживаемся, все равно нам надо Россию защищать. И защищать ее надо будет в наших горах», — уверен Алексей Машков.

Чтобы не потерять личный состав, нужно обладать навыками преодоления горных естественных препятствий. Один из самых трудных элементов — навесная переправа. Она помогает держать в поле зрения противника, который поднимается на вершину. Корреспондент ФАН полюбопытствовала у разведчика, как долго он тренировался передвигаться по веревке над ущельем.

«В районе недели, — ответил он, восстанавливая дыхание после спуска. — У нас у всех с первого раза стало получаться. Тут самое главное быть уверенным в себе, в товарищах, в страховке».

Курсанты Кызылского президентского кадетского училища смотрят на военных, затаив дыхание, и тоже пробуют свои силы в скалолазании. Сначала на малой высоте, 15 метров. Для 14-летнего Алекса Дака это четвертая тренировка. Чтобы выполнить задание, пришлось взять себя в руки.

«Сначала было страшно преодолеть высоту. Страх высоты был. Но сейчас я уже привык, — поделился с корреспондентом ФАН курсант. — Главное алгоритм действий и правильное завязывание узлов. Если ты боишься, то не надо».

Во время спецоперации нужно быть готовым спасти раненого товарища и безопасно доставить его в отряд — тогда на помощь приходит 50-метровая веревка. Военные показывают кадетам мастер-класс по быстрой вязке носилок с помощью двух узлов: полугрейпвайн и стремя одним концом. Чтобы соорудить их, требуется минимальное снаряжение: на туго натянутые веревки кладут коврик, по бокам — ледорубы. Они придают конструкции жесткость. Пострадавшего размещают сверху и обматывают остатками веревки. С такими носилками военнослужащие могут передвигаться по труднодоступной местности.

С 2014 года Пятый Центр учебной, военно-спортивной подготовки принимает одновременно до 70-ти человек. Посреди тайги и гор для военных и курсантов разбили спортивный и реабилитационный комплексы. Внутри — спелеошахты, фитобочки, галокамеры, бассейн, хамам и тренажерный зал. Обучающиеся обеспечены современной экипировкой и техникой для горной подготовки в любое время года.

На ипподроме кадеты Кызылского Президентского Кадетского училища осваивают верховую езду. В этом году команда ЦВО заняла второе место в первом «Конном марафоне», который прошел в Рязани в рамках «Армейских международных игр-2019». Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горной мотострелковой бригады намерены стать победителями в августовском международном этапе в Монголии.

«Это Барсик 2002 года рождения, заслуженная лошадь в Ергаках. — показывает корреспонденту ФАН своего коня 13-летний Начин Куулар. — Бойкий такой, его приходится всегда контролировать».

Военные должны владеть верховой ездой, говорит кадет. Конь может понадобиться для транспортировки груза. Поэтому первым делом надо научиться находить общий язык с конем.

«И как, у тебя получается?» — интересуется у юноши корреспондент ФАН.

«Да, получается», — ответил Начин. — Я научился ездить на коне, рысью, галопом, шагом просто, держать дистанцию».

Офицеры делятся опытом горной подготовки со всеми желающими: в центр приезжают кадеты и юнармейцы, на подходе — команда Воздушно-десантных войск. По словам начальника Пятого Центра учебной, военно-спортивной подготовки Евгения Павлычева, сегодня в области горной, горнолыжной подготовки, Вооруженные силы России — в лидерах.

«Я вижу, что подготовка идет семимильными шагами, во многих вещах даже форсируется. Думаю, такая динамика позволит в следующий раз показать на соревнованиях первые места», — считает руководитель.

Востребованность горной подготовки в войсковых частях растет. А потому территорию центра будут расширять. В ближайшие годы «Ергаки» сможет принимать в три раза больше военных и курсантов — порядка 200 человек.