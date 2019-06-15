Западные кураторы готовили акцию «в поддержку» Голунова по сценарию Майдана

Москва, 15 июня. Политолог, директор института политических исследований Сергей Марков считает, что незаконный митинг в День России был организован западными координаторами.

Марков поделился своим мнением о митинге, который устроили либералы 12 июня, когда вся страна отмечала День России. Он отметил, что зачинщики протеста, которые выводили людей на улицы, ссылались на историю с делом специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Однако на тот момент журналист был уже отпущен, все обвинения с него были сняты. Кроме того, сам Голунов призвал своих сторонников остаться дома и не ходить ни на какие митинги.

Эксперт подчеркивает, что организаторы несанкционированного митинга ставили перед собой цель не подчеркнуть невиновность Голунова, а лишний раз воспользоваться возможностью попиариться на этой истории. Их западные кураторы готовили акцию протеста, в которой можно увидеть схожие черты с событиями на Украине, считает Марков.

«Конечно, все это связано, — приводит его слова «Ньюинформ». — Это большая коалиция, которая разворачивается западными центрами влияния, организует такие ситуации. Их цель – совершение государственного переворота в России по типу того, что произошло на Украине».

Однако планы Запада раскачать ситуацию в России из-за дела Голунова провалились. Кураторы не учли того, что власть прислушивается к гражданам, которые недовольны чем-то происходящим в стране, а правовая система способна признавать и устранять допущенные ошибки.

Рассуждая о работе западных кураторов, Марков предположил, что они координируют своих людей в России напрямую, однако тренинги проводят в специальных местах.

«Провокаторы обучаются в Литве, Латвии, Польше, Германии и Румынии и других странах, где учат подобного рода мерам, — убежден российский политолог. — Косвенно политическую ответственность несут те, кто тренировал этих людей и поддерживает их, подталкивает к подобному роду деятельности. Это совместная ответственность».

Напомним, 6 июня Голунов был задержан по подозрению в распространении наркотических веществ. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. История вызвала резонанс в обществе, россияне потребовали разобраться в ситуации.

Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в России, Союз журналистов страны, Общественная палата Москвы и многие другие ведомства подключились к решению вопроса и выступили с конструктивными предложениями.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств.

Однако либералы все-таки вывели своих сторонников в День России на несанкционированные митинги, воспользовавшись историей с Голуновым. Бастующие полностью проигнорировали предложение мэрии Москвы провести согласованное мероприятие 16 июня. Полиция 12 июня отработала слаженно, не допустив беспорядков на улицах.