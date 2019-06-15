Путин подарил председателю КНР коробку российского мороженого

Душанбе, 15 июня. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему мороженое российского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе, глава российского государства Владимир Путин заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Председателю КНР 15 июня исполнилось 66 лет.

Путин подарил Си помимо мороженого еще и торт https://t.co/K9IHO0Dyqh pic.twitter.com/lL5zOaS92i — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 15, 2019

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поздравления и заметил, что лидер России очень популярен на территории Китая.

Отметим, мороженое российского производства пользуется огромной популярностью в Китае. Впервые Си Цзиньпин попробовал лакомство в 2016 году. Тогда Путин в рамках двусторонней встречи на саммите G20 вручил председателю КНР целую коробку российского мороженого.