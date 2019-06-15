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Путин подарил председателю КНР коробку российского мороженого

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Путин подарил председателю КНР коробку российского мороженого

Душанбе, 15 июня. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему мороженое российского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе, глава российского государства Владимир Путин заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Председателю КНР 15 июня исполнилось 66 лет.

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поздравления и заметил, что лидер России очень популярен на территории Китая.

Отметим, мороженое российского производства пользуется огромной популярностью в Китае. Впервые Си Цзиньпин попробовал лакомство в 2016 году. Тогда Путин в рамках двусторонней встречи на саммите G20 вручил председателю КНР целую коробку российского мороженого.

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Автор: Ксения Пудовкина
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