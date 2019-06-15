Сын Алибасова хочет увезти отца на реабилитацию в Казахстан

Москва, 15 июня. Известного продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин со ссылкой на сына продюсера.

Бари Алибасов-младший считает, что его отец должен восстанавливать здоровье в Казахстане, ведь продюсер родился именно здесь. Кроме того, детство и юность Алибасова прошли в Казахстане. Сын продюсера отметил, что его отцу пойдут на пользу горный воздух и максимальное уединение. По словам Алибасова-младшего, после трагедии семья неоднократно получала предложения помощи и слова сочувствия как от простых граждан Казахстана, так и от правительства этой страны.

«Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», — рассказал сын продюсера.

При этом старшего Алибасова поддержит группа «На-На», которая устроит тур по стране, чтобы быть рядом с продюсером. Сейчас концертный директор музыкального коллектива принимает заявки на выступления и составляет предварительный график.

Солист «На-На» Владимир Политков сообщил, что трагедия, которая произошла с Алибасовым, еще больше сплотила всех участников группы.

«Я, Слава Жеребкин, Леня Семидьянов и Миша Игонин активно работаем над новой программой, гастролируем. С группой все хорошо. Не верьте самым разным слухам», — сказал артист.

Сейчас Бари Алибасов проходит комплексное обследование в НИИ имени Склифосовского.

«В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату», — заключил Алибасов-младший.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее сын продюсера уже заявлял, что планирует поместить отца в заграничную клинику, когда Алибасова выпишут из НИИ имени Склифосовского. По словам Алибасова-младшего, продюсеру досаждают бесконечные посетители.