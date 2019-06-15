Сирия, 15 июня. САА отбивает атаки боевиков в Идлибе, «Силы Тигра» готовятся к новой операции в Хаме. В Ракке SDF совместно с международной коалицией арестовали 18 человек по подозрению в пособничестве ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удар по расположениям джихадистов на севере Хамы и юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции и укрытия боевиков в Идлибе, готовятся к новой наступательной операции в Хаме.

Курды: провели ряд рейдов с арестами мирного населения по подозрению в организации подрывов в Ракке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): захватила несколько ПТУР курдских отрядов на севере Алеппо.

«Фронт национального освобождения»: заявил, что им якобы были уничтожены БМП и пулеметы сирийской армии в Хаме.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо протурецкие группировки продолжают оттеснять курдские отряды самообороны. Сегодня утром отряд «Свободной сирийской армии» (ССА) захватил пусковые противотанковые ракетный установки YPG, о чем сообщил источник в сети Twitter (@Breizhman1983).

Жители поселения Мареа тушат пожары в сельскохозяйственных угодьях. Фермеры обвиняют отряды YPG в беспорядочной стрельбе – несколько зажигательных снарядов упали в районе пастбищ из-за чего возникло возгорание, как сообщает Twitter-канал (@Jounaidi36).

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удар по расположениям и складам боеприпасов джихадистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Маарет ан-Нуман и деревне Харима на юге провинции в ответ на обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА). Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

Боевики «Фронта национального освобождения» заявили, что ими якобы был уничтожен пулемет и убиты три военнослужащих САА на фронте у города Кусайб, как сообщил Twitter-канал Step News Agency. Официальные СМИ пока что не подтверждают потери боевой техники правительственной армии.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Step News Agency, курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают совместные рейды с военными международной коалиции после серии взрывов в столице провинции. Ранее поступали неподтвержденные сведения об аресте восьми человек на севере провинции по обвинению в участии в подрывной деятельности боевиков «Исламского государства»1. Утром курдские источники новостей распространили фотографии задержанных и захваченных вместе с ними боеприпасов. Как сообщает источник, еще один рейд был проведен в городе Ракка, где курдским отрядом было арестовано десять человек.

На западе Ракки в городе Искандрия местные жители устроили протест против арестов и насильных мобилизаций SDF в отряды. Протестная акция продлилась всего полчаса, бойцы курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» прибыли на место и задержали шесть человек, о чем также сообщил портал Step News Agency.

Провинция Хама

По информации новостного портала Al Masdar, САА ведет бои с боевиками у поселка Тель-Маллах и Аль-Джубейн на севере провинции. Правительственные СМИ сообщают, что сирийской армии удалось выбить боевиков с блокпостов, освободив таким образом дорогу между городами Скальбия и Мхарде. В то же время боевики группировки «Фронт национального освобождения» заявляют, что им якобы удалось подбить из противотанковой ракетной установки боевую машину пехоты, принадлежащую САА, уничтожить в районе Аль-Касабии пулеметную установку, убить и ранить нескольких солдат. Правительственные СМИ данные сообщения не подтверждают, как передает Step News Agency.

Как передает новостной портал Al Masdar, сирийский спецназ «Силы Тигра» направляется на северо-восток провинции для следующей операции в горном районе Аль-Завия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)