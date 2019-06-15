Названы первые города России, в которых появятся коммерческие сети 5G

Харбин, 15 июня. Первыми российскими городами, в которых появятся коммерческие сети 5G, станут Москва, Петербург и Казань. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

По словам Акимова, в первую очередь коммерческие сети 5G будут созданы там, где на них есть спрос.

«Спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений», — рассказал вице-премьер.

Акимов отметил, что этим условиям соответствуют города-миллионники. Кроме того, в Москве, Петербурге и Казани уже существуют пилотные зоны.

Также вице-премьер рассказал, что сейчас решается вопрос с частотами, частотным диапазоном и конверсией частотного спектра. Именно эти моменты являются самыми существенными в создании сетей, поскольку от них зависят стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков.

Акимов подчеркнул, что приоритет в развитии сетей 5G в нашей стране отдадут российским компаниям. Также вице-премьер сообщил о переговорах с производителями оборудования. Он отметил, что значительная их часть — это поставщики из Китая. Акимов подчеркнул, что в данном вопросе нашей стране необходимо соответствовать мировой повестке, но при этом важно обеспечить локализацию решений в России. Вице-премьер сообщил, что российские компании, поставщики и вендоры, безусловно, будут участвовать в создании сетей 5G.

«Здесь мы настроены очень решительно», — заявил Акимов.

При этом вице-премьер отметил, что в строительстве сетей связи пятого поколения будет использован не только российский потенциал, который есть сейчас, но и созданный в течение двух следующих лет.

«Эту работу сейчас возглавляет корпорация «Ростех», потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений», — цитирует Акимова РИА Новости.

Ранее сообщалось о первом международном видеозвонке в сетях 5G, который состоялся на полях Петербургского международного экономического форума. Он соединил Петербург и Хельсинки.