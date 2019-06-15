Дело Голунова доказало здоровье российского государства

Автор известного Telegram-канала Ortega считает, что дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова является крайне показательным. Прецедент Голунова доказал, что правоохранительная система периодически совершает ошибки, но российское государство готово их признать и исправить.

«Как известно, беззаконие — это не совершение ошибки, это — отказ их исправлять, это очевидно. Все люди ошибаются, и система, естественно, ошибается. Есть плохие люди, которые совершают плохие вещи. Но именно способность понять и признать ошибку именно как ошибку, как некое злое дело, которое принесло вред самой системе, и характеризует ее здоровье. Здоровый организм — это не тот, который не болеет в принципе, это тот который умеет справляться с болезнями, у которого есть иммунитет», — сказал Ortega.

Аналогичной позиции придерживается знаменитый российский ведущий и журналист Владимир Соловьев. Он заметил, что государство фактически защитило Голунова, опираясь строго на нормы действующего законодательства.

«У нас правовое государство. Если доказательств нет — человек невиновен. Если доказательства есть — будет судебный процесс. Провели экспертизу: «пальчиков» нет, ничего нет. А потому и претензий к человеку нет. Претензии есть к тем, кто задерживал. Но, опять же, исходя из презумпции невиновности необходимо будет устанавливать виновность полицейских», — сказал Соловьев.

Журналист особо отметил, что любые попытки политизировать дело Гоглунова являются бессмысленными. Те люди, которые вышли на незаконные митинги, пытались прежде всего громко заявить о себе. Их совсем не волновала судьба Голунова.

Напомним, Голунов был задержан по подозрению в распространении и изготовлении наркотических средств. После предъявления обвинений он был отправлен под домашний арест. Позже, после того, как правоохранители изучили материалы дела более обстоятельно, Голунов был освобожден, а дело — прекращено. Полицейские, причастные к инциденту, были подвергнуты санкциям. Исходя из этого случая можно говорить о том, что Россия — гораздо более демократическое государство, где любой может рассчитывать на справедливость Фемиды.