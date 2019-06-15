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Дело Голунова доказало здоровье российского государства

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Ortega объяснил, как дело Голунова доказало здоровье российского государства

Автор известного Telegram-канала Ortega считает, что дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова является крайне показательным. Прецедент Голунова доказал, что правоохранительная система периодически совершает ошибки, но российское государство готово их признать и исправить.

«Как известно, беззаконие — это не совершение ошибки, это — отказ их исправлять, это очевидно. Все люди ошибаются, и система, естественно, ошибается. Есть плохие люди, которые совершают плохие вещи. Но именно способность понять и признать ошибку именно как ошибку, как некое злое дело, которое принесло вред самой системе, и характеризует ее здоровье. Здоровый организм — это не тот, который не болеет в принципе, это тот который умеет справляться с болезнями, у которого есть иммунитет», — сказал Ortega.

Аналогичной позиции придерживается знаменитый российский ведущий и журналист Владимир Соловьев. Он заметил, что государство фактически защитило Голунова, опираясь строго на нормы действующего законодательства.

Ortega объяснил, как дело Голунова доказало здоровье российского государства

«У нас правовое государство. Если доказательств нет — человек невиновен. Если доказательства есть — будет судебный процесс. Провели экспертизу: «пальчиков» нет, ничего нет. А потому и претензий к человеку нет. Претензии есть к тем, кто задерживал. Но, опять же, исходя из презумпции невиновности необходимо будет устанавливать виновность полицейских», — сказал Соловьев.

Журналист особо отметил, что любые попытки политизировать дело Гоглунова являются бессмысленными. Те люди, которые вышли на незаконные митинги, пытались прежде всего громко заявить о себе. Их совсем не волновала судьба Голунова.

Напомним, Голунов был задержан по подозрению в распространении и изготовлении наркотических средств. После предъявления обвинений он был отправлен под домашний арест. Позже, после того, как правоохранители изучили материалы дела более обстоятельно, Голунов был освобожден, а дело — прекращено. Полицейские, причастные к инциденту, были подвергнуты санкциям. Исходя из этого случая можно говорить о том, что Россия — гораздо более демократическое государство, где любой может рассчитывать на справедливость Фемиды.

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Автор: Михаил Блинов
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