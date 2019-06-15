Президента Молдавии отстранили от должности. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Отстранение президента Молдавии Нешуточные страсти разгораются на политической арене Молдавии. «Узурпация» — так назвал свое временное отстранение от должности президент страны Игорь Додон. С легкой руки Конституционного суда роль главы государства теперь играет исполнявший обязанности премьер-министра Павел Филип. Он — представитель ранее правившей проевропейской Демократической партии. Собственно, под ее влиянием, как несложно догадаться, и находится Конституционный суд. Его цели распустить парламент и назначить досрочные выборы. Сговорчивый Филип уже подписал соответствующий указ, который потом Додон, правда, аннулировал. В свою очередь депутаты и кабмин страны плясать под дудку судей не собираются. Все эти «тайны молдавского двора» дали о себе знать еще в феврале, когда после парламентских выборов в Молдавии партии не могли сформировать правящее большинство. Казалось бы, тупик! Но спустя три месяца народным избранникам все же удалось прийти к консенсусу — спикером стала Зинаида Гречаный из партии социалистов, а премьер-министром — Майя Санду из европейского блока ACUM. Оставшаяся не у дел Демократическая партия и ее лидер, олигарх Владимир Плахотнюк, теперь пытаются дорваться до власти через судей, признавших действия парламентариев незаконными. Кстати, Россия еще в 2017-м объявила Плахотнюка в розыск по делу о покушении на убийство. В свою очередь Президент республики Игорь Додон со ссылкой на спецслужбы заявил, что на него готовится покушение. И обвиняет в организации потенциального преступления как раз таки руководство оппозиционной демократической партии. За поддержкой Додон обратился к Западу и России. «Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа, — отметил Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Токаев — новый президент Казахстана Казахстан выбрал своего национального лидера. Более 70% избирателей проголосовали за нового главу государства Касыма-Жомарта Токаева. Второй президент Казахстана принимал присягу в столице Нур-Султан, названной по имени президента первого. Сам Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех досрочно сложил свои полномочия 20 марта — политический патриарх возглавлял страну на протяжении почти 30 лет. Во время инаугурации его преемник пообещал, что продолжит курс предшественника, получившего статус «лидера нации», по-казахски «елбасы», и в первую очередь сделает акцент на решении острых социальных проблем. «Я посетил большинство регионов страны. Моя политическая платформа — это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Впереди у бывшего спикера казахского Сената пятилетка в непривычном для него президентском статусе. И манифестом этого правления, скорее всего, будут слова «Мир народам». Уже во время своей инаугурации Касым-Жомарт Токаев, кстати, один из авторов ЕврАзЭС, заявил о намерении укреплять дружеские отношения с Россией и другими странами. Об особом отношении президента к нашей стране свидетельствует хотя бы то, что он учился в Московском институте международных отношений, а присягу принес на казахском и русском языках.

Предвыборная кампания Джонсона Лондон «разведется» с Евросоюзом 31 октября. Дату «страшного суда» назначил не кто иной, как Борис Джонсон. Бывший глава МИД Великобритании начал свою предвыборную кампанию с весьма решительных заявлений по выходу королевства из ЕС. Претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра уверяет, что не стремится к «жесткому» Brexit, но и откладывать сроки уже некуда. «Мы должны добиться лучшего, чем нынешнее соглашение по Brexit, отвергнутое три раза. И позвольте мне ясно заявить — я не ставлю своей целью выход из ЕС без соглашения. Я не думаю, что мы закончим чем-то подобным. Но ответственность должна проявляться в тщательной подготовке к такому исходу», — сказал Борис Джонсон, бывший глава МИД Великобритании. Мало того, Джонсон, прослывший в политических кругах большим оригиналом, предлагает Лондону не платить отступных при разрыве с Евросоюзом. А ведь именно это и посоветовал своему британскому любимчику прижимистый Дональд Трамп. Бывший министр иностранных дел отметил, что королевство не отдаст 50 миллиардов долларов в качестве единовременных «алиментов» до тех пор, пока сделка о выходе из ЕС не удовлетворит Великобританию. Вот такой своеобразный «брачный» шантаж. К слову, по данным британских СМИ, эксцентричный политик — фаворит не одного лишь американского президента, он — лидер в стане консерваторов. На предстоящих выборах именно Борѝсу, как часто величает себя Джонсон, убежденный в своем русском происхождении, прочат победу. Конечно, в симпатиях к Кремлю Джонсона, как и покинувшую 7 июня премьерский пост госпожу Мэй, уличить трудно. Но вот в своей ненависти к Евросоюзу, новый претендент от консерваторов, кажется, преуспел гораздо более своей визави. И, судя по воинственной риторике, намерен разорвать узы с ЕС как можно быстрее. Впрочем, и заветную крепость по адресу Даунинг-стрит потенциальный «премьер» тоже готов взять штурмом. В своей победе «борец», а именно так переводится имя «Борис», не сомневается. Проверить интуицию Джонсона можно будет уже в двадцатых числах июля, когда станет известно имя нового премьер-министра Великобритании

Лжепатриарх против Томоса Разделяй и властвуй. Украинские раскольники инициировали новый «передел церкви». Лжепатриарх Филарет (Денисенко) отказался признавать Томос об автокефалии. Экс-глава неканонической Украинской православной церкви, так называемого Киевского патриархата, внезапно прозрел: не ведали, дескать, что подписывали. А ведь казалось, что Томос, с которым Порошенко носился, как петух с яйцом, принесет «Незалежной» долгожданную административную независимость от «надоевших москалей». А за это и душу Константинополю не грех было продать. На деле же Фанар связал «новую церковь» Украины по рукам и ногам, словно пленницу. Напомним, религиозное «новообразование» возникло в конце прошлого года после «объединительного собора» в Киеве: неканонические церкви сотворили так называемую Православную Церковь Украины в противовес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. А вот благословение на весь этот канонический беспредел дал Вселенский Патриарх Варфоломей, он-то и подписал Томос об украинской автокефалии. Но, похоже, мелким шрифтом уточнил несколько незаметных деталей. Например, о том, что якобы независимая украинская церковь лишится приходов за рубежом. Об этом Филарет, как выяснилось, не знал. Ударило по его гордыне и то, что руководство ПЦУ фактически приходится делить с каким-то юнцом — 40-летним фейковым митрополитом Епифанием. Вот такая двуглавая гидра всеми правдами и неправдами пытается присвоить себе приходы канонической Церкви. В РПЦ такие «игры престолов» описали довольно просто: духовная капитуляция. И теперь весь этот смерч, судя по всему, затянет в свою воронку и нового президента страны. В своем эффектном «послании мира Крыму и Донбассу» Владимир Зеленский, казалось бы, объединил религиозных лидеров Украины: муфтиев, раввинов, самого Филарета и даже митрополита канонической УПЦ Онуфрия. Но вот только Епифаний — один из главных нарушителей спокойствия — участвовать в акции отказался. И, вероятно, еще больше подтолкнул страну к очередному расколу, теперь уже внутри самого раскола.