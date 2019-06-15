Два судна с пшеницей прибыли в порт сирийского Тартуса

Дамаск, 15 июня. Два из четырех судов, которые по контракту с Генеральным учреждением по зерну, перевозят 110 000 тонн пшеницы, прибыли в порт Тартус в рамках усилий правительства Сирии по обеспечению региона пшеницей для хлебопекарной промышленности. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, два из четырех кораблей прибыли к причалам порта и разгрузили груз, в первом было порядка 25 тысяч тонн, а во втором — 28 тысяч тонн.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник в порту сообщил, что импортируемая пшеница будет отправляться грузовиками и зерновым поездом во все провинции Сирии в соответствии с потребностями людей и планом, установленными Генеральной администрацией республики.

Источник также указал на существование высокой координации между различными заинтересованными сторонами для заполнения таможенных данных и необходимого анализа для ввода новой партии пшеницы, что имеет место в контексте обеспечения продовольственной безопасности сирийского гражданина и укрепления стратегических запасов зерна.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство начало закупать пшеницу у фермеров во всех сирийских провинциях после установления окончательной цены на зерна пшеницы в 185 тысяч сирийских фунтов. Это делается для того, чтобы оказать финансовую поддержку фермерам и побудить их продолжить работу и производство. Количество пшеницы, полученное Сирийской зерновой корпорацией с начала июня по настоящее время, составляет 18332 тонн.