Навальный и Соболь угрозами физической расправы заставили Федермессер сняться с выборов

Фаворит на депутатское место в Мосгордуме от 43-го округа на предстоящих в сентябре выборах Анна Федермессер объявила, что снимает свою кандидатуру. Это произошло на фоне постоянного морального и психологического давления со стороны блогера Алексея Навального, его ставленницы, также баллотирующейся от 43-го округа, Любови Соболь и их сторонников.

Главный враг Соболь

Анна Федермессер — известный российский общественный деятель, заслуживший любовь москвичей за развитие паллиативной помощи. Всю свою взрослую жизнь она занималась благотворительной деятельностью и ранее никогда не сталкивалась с жестоким миром политики. Понимая всю важность помощи безнадежно больным, поддержку активистке оказывали как действующие власти города, так и оппозиция.

Навальный и Соболь же наоборот — за их плечами нет ни одного общественно значимого дела, вся их «работа» сводится к заказной травле, критике и в целом деструктивна. Вследствие этого они лишились поддержки всех, даже бывших сторонников. Так, в свое время штаб Навального покинул один из его ближайших помощников Виталий Серуканов, который устал терпеть вранье и лицемерие своего начальника. В ответ вся команда блогера принялась поливать «диссидента» грязью.

Когда стало известно, что Анна Федермессер намерена принять участие в выборах депутатов Мосгордумы, Навальный и Соболь применили против нее весь свой опыт информационного террора. В своем открытом письме блогер открыто назвал Федермессер коллаборационисткой, а его прихвостни начали клеймить активистку предательницей.

Некоторое время Анна Федермессер держала этот информационный удар из грязи и оскорблений. Учитывая тот факт, что в своем округе она была безусловным лидером, на фоне которого Любовь Соболь смотрелась, мягко говоря, не очень и на победу рассчитывать не могла, Навальный решил действовать более жестко.

Навальный натравливает боевиков

Собственный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в штабе блогера рассказал, что в последние дни Навальный поднял тему силового решения политического конфликта, вплоть до избиения соперницы. Сперва к Федермессер планировалось приставить мужчин угрожающего вида, которые должны всюду следовать за активисткой и угрожать ей. Если бы эта мера не подействовала, боевики должны были применить силовое воздействие по отношению к ней и ее семье, сообщил источник.

Еще в 2018 году появилась информация, что блогер планирует набор в свою команду молодых людей, способных решать «силовые задачи», превращая тем самым свою организацию в настоящую ОПГ. К середине 2019 года первое «боевое крыло» было сформировано.

Первые жертвы ОПГ

Одной из первых жертв новой структуры Навального стала еще одна его экс-соратница, разочаровавшаяся в деятельности ФБК и его сотрудников. Юрист Екатерина Ковалева готовила для Любови Соболь иск в связи с заболеваниями детей столичных школ и детских садов в 2018 году. Несмотря на мнение Ковалевой, Соболь включила в число ответчиков компанию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который в свое время отказался платить ей 300 миллионов рублей «на предвыборную кампанию» в обмен на прекращение информационных атак на его бизнес.

Ковалева понимала, что включение в иск не связанного с делом предприятия лишит их всех шансов на успешное рассмотрение. Однако для Соболь главным оказалась не защита прав детей и их родителей, а собственный пиар. По вполне понятным причинам Екатерина отказалась в дальнейшем сотрудничать с ФБК.

Навальный такой дерзости не простил. Ковалеву начал преследовать неизвестный мужчина, в подъезде ее дома разбрасывали оскорбительные листовки, а позже ее дверь измазали фекалиями.

План против несговорчивой Анны Федермессер предполагал куда более жесткие действия. Вполне вероятно, что один из членов штаба Навального, не готовый действовать откровенно бандитскими методами, предупредил активистку. Очевидно, что к таким «политическим» методам борьбы женщина, всю жизнь посвятившая благотворительности, оказалась не готова.