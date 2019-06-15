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Пассажирский самолет задел хвостом ВПП при посадке в Краснодаре

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Пассажирский самолет задел хвостом ВПП при посадке в Краснодаре

Краснодар, 15 июня. Пассажирский самолет Boeing-737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет совершал перелет из Москвы в Краснодар. На борту воздушного судна находились 175 человек.

Около двух часов ночи лайнер приземлялся в аэропорту аэропорта «Пашковский». Командир Boeing-737 по связи сообщил о невозможности совершить посадку и уходе самолета на второй круг. При маневре самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Несмотря на ЧП, воздушное судно удалось успешно посадить.

Пострадавших во время инцидента нет. На данный момент сотрудники СК проводят проверку по факту жесткой посадки воздушного судна в Краснодаре. На месте происшествия был проведен осмотр, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Накануне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в столичном аэропорту «Шереметьево».

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Автор: Катерина Иванова
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