Совершивший жесткую посадку в Подмосковье самолет не имел плана полета

Москва, 15 июня. Совершивший жесткую посадку в Московской области легкомоторный самолет «Вилга-35» не имел плана полета, сообщили в Следственном комитете России.

Накануне вечером московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе Солнечногорска. ЧП произошло на поле между деревнями Климово и Тимофеево.

Пилота 1953 года рождения и его пассажирку госпитализировали. По словам прибывших на место происшествия спасателей, жизнь им спасло то, что при падении не вытекло топливо и не загорелся самолет.

«Также следует отметить, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали», — добавили в Следственном комитете.

На данный момент СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.

Как передает телеканал «360», «Вилга‐35» совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за отказа двигателя.