Путин отреагировал на дело Голунова. Россия за неделю. ФАН-ТВ

День России На этой неделе россияне получили хорошую передышку — отдохнули прям посередь рабочей недели. 12 июня вся страна праздновала День России. Именно в этот день в 1990 году съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Традиционно во всех регионах страны прошли праздничные концерты, спортивные мероприятия и конкурсы. В Кремле президент Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, искусства и литературы: «Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов Государственной премии», — сказал Владимир Путин, президент РФ.

4-дневная рабочая неделя Кстати, вполне вероятно, четырехдневная рабочая неделя в России вообще станет новым трендом. К этому сегодня ведут все мировые тенденции. Именно об этом говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве: «Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта. Я напомню, что 100 лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда», — отметил Дмитрий Медведев, премьер-министр России. Медведев отметил: примеры отдельных компаний показывают, что четырехдневная неделя ведет к росту производительности и к снижению стресса. Комитет по труду и соцполитике уже готов рассмотреть новую инициативу, если она, конечно, попадет в Госдуму в документальном виде.

Прямая линия с президентом Впрочем, если у вас есть какие-либо вопросы о трудовых отношениях, то их можно задать… самому президенту. 20 июня в 12 часов по московскому времени пройдет прямая линия с Владимиром Путиным по самым актуальным вопросам общества. Прием обращений уже начался. Отправить свой вопрос можно по СМС на номер 0–40–40, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или же позвонить в Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200–40–40. Более подробную информацию можно найти на сайте kremlin.ru.

Дело Голунова Высокопоставленные сотрудники МВД, связанные с делом Ивана Голунова, уволены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о генерал-майоре полиции Юрии Девяткине, который возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД. А также о начальнике УВД по Западному административному округу столицы генерал-майоре Андрее Пучкове. Напомним, история, которая вызвала широкий резонанс, началась 6 июня, когда полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Но доказательств преступления так и не нашли. А за Голунова рьяно вступилась общественность. Журналиста освободили, а глава МВД Владимир Колокольцев заявил: права любого гражданина должны быть защищены.

Дело Захарченко И еще одно резонансное дело, которое пришло к логическому завершению. Полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 117 млн рублей штрафа. Еще в 2016-м году полиция арестовала мужчину по обвинению во взятках. В то время полковник курировал одно из управлений МВД по экономической безопасности и, как ни странно, противодействию коррупции. По версии следствия, полковник вместе с соучастниками инициировал множество проверок в сфере ресторанного бизнеса. Вымогательством они получили 50-процентную скидку в ресторане «Ла Маре», что позволило сэкономить около 3 млн рублей. Впрочем, по одному эпизоду — о взятке $800 тыс. — Захарченко все же оправдали. Однако полковник, считающий, что Фемида к нему не справедлива, намерен обжаловать решение суда.

Сотрудники ФСБ и СК РФ нашли клад Сотрудники ФСБ и СК РФ нашли настоящий, почти пиратский клад. Около 500 природных алмазов, 11 бриллиантов, 2 млн долларов, 500 тыс. евро, ювелирные украшения известных мировых брендов. Такие богатства находились в распоряжении небольшой преступной группы, которая занималась «драгоценным сбытом» и попалась на очередной партии — суммой более 22 млн рублей. «По версии следствия, соучастники систематически похищали в акционерной компании «АЛРОСА» высококачественное алмазное сырье, а затем незаконно сбывали его. Троим участникам преступной группы предъявлено обвинение в краже, а также незаконном обороте природных камней. В числе обвиняемых сотрудница акционерной компании «АЛРОСА» Елена Канунникова, гражданин России Владимир Гординский, а также Владимир Табидзе, имеющий гражданство России и Грузии, — рассказада Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Взрыв на танкере Взрыв на танкере в Махачкале унес жизни трех человек. ЧП произошло в торговом порту, когда рабочие перекачивали нефть на четвертом причале. По данным регионального МЧС, причиной трагедии стал хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении судна. Всего в момент взрыва на борту находились шестеро. Трое пострадавших еще находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело.