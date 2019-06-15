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Россия

Испытания подводного робота «Клавесин» провели в России

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Испытания подводного робота «Клавесин» провели в России

Москва, 15 июня. Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» испытало подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ». Об этом говорится в годовом отчете предприятия.

Конструкторы после испытаний подтвердили правильность конструкторских решений, которые были заложены в комплекс. Также, согласно тексту документа, нет ошибок и в основных принципах и алгоритмах функционирования подводного робота.

Отметим, впервые информация о «Клавесине-2Р-ПМ» появилась в отчете компании за 2016 год. В документе подчеркивалось, что конструкция представляет собой подводный аппарат с увеличенной дальностью и глубиной погружения для осуществления обзорных и поисковых миссий на глубинах до шести тысяч метров. Также «Клавесин-2Р-ПМ» предназначен для решения задач научно-исследовательского изучения Мирового океана.                               

Ранее сообщалось, что Фонд перспективных исследований разрабатывает модификацию роботов и беспилотников на основе платформы «Маркер», которая представляет собой экспериментальную робототехническую конструкцию для разработки роботов, предназначенных для спецназа и беспилотной авиации. Испытания платформы, которая является совместной разработкой Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроиндная техника», уже проводятся.                                                                              

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Автор: Сергей Петров
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