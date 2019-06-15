Конгресс США рассмотрит законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

Москва, 15 июня. Конгрессмены США рассмотрят законопроект о «сдерживании российской агрессии» в Прибалтике.

Автором документа выступил член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. Он убежден, что РФ хочет «ослабить» НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния.

В своем законопроекте Конэуэй дал ряд рекомендаций для Петагона, как «остановить» Россию. В частности, он призывает Вашингтон оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии. Военному ведомству США он советует «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с прибалтийскими государствами.

Кроме того, автор инициативы призывает рассмотреть вопрос расширения военного присутствия Североатлантического альянса в Прибалтике, передает «Утро».

«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — заявил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что наращивание сил НАТО у российских границ увеличивает напряженность в регионе. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов отмечал, что за два года численность контингента быстрого реагирования НАТО выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь обращал внимание, что в НАТО и в США прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения на Прибалтику, однако они просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше своих техники и батальонов.