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Подписавший контракт с Bellator Емельяненко с нетерпением ждет боя

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Подписавший контракт с Bellator Емельяненко с нетерпением ждет боя

Москва, 15 июня. Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал новый контракт с американским промоушеном Bellator.

42-летний Емельяненко не собирается завершать карьеру. Подтверждением этого стало заключение нового контракта с Bellator. Боец признался, что с нетерпением ждет следующего боя.

«Bellator — мой дом, — приводит слова спортсмена ТАСС. — Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира».

Президент промоушена Скотт Кокер в свою очередь заявил, что считает Емельяненко своим другом в бизнесе.

 «Я рад, что он решил закончить свою легендарную карьеру с Bellator», — признался Кокер на своей странице в Twitter.

В последнем поединке Емельяненко проиграл нокаутом бойцу из США Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае этого года боец заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере. Предыдущий контракт Емельяненко с организацией был рассчитан на четыре боя. 

В профессиональной карьере в ММА Емельяненко 38 побед (14 нокаутом) и 6 поражений. Еще один поединок с участием россиянина признан несостоявшимся.

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Автор: Катерина Иванова
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