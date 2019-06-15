Подписавший контракт с Bellator Емельяненко с нетерпением ждет боя

Москва, 15 июня. Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал новый контракт с американским промоушеном Bellator.

42-летний Емельяненко не собирается завершать карьеру. Подтверждением этого стало заключение нового контракта с Bellator. Боец признался, что с нетерпением ждет следующего боя.

«Bellator — мой дом, — приводит слова спортсмена ТАСС. — Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира».

Президент промоушена Скотт Кокер в свою очередь заявил, что считает Емельяненко своим другом в бизнесе.

«Я рад, что он решил закончить свою легендарную карьеру с Bellator», — признался Кокер на своей странице в Twitter.

Fedor is someone that I consider a friend in this business and I am pleased that he has decided to finish his storied career with @BellatorMMA. pic.twitter.com/z2FBQ84BcK — Scott Coker (@ScottCoker) June 15, 2019

В последнем поединке Емельяненко проиграл нокаутом бойцу из США Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае этого года боец заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере. Предыдущий контракт Емельяненко с организацией был рассчитан на четыре боя.

В профессиональной карьере в ММА Емельяненко 38 побед (14 нокаутом) и 6 поражений. Еще один поединок с участием россиянина признан несостоявшимся.