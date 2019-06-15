Десятки сирийских беженцев вернулись на родину из лагеря в Иордании

Дамаск, 15 июня. Десятки сирийцев продолжают ежедневно возвращаться с иорданской территории через пограничный переход «Насиб» в провинции Даръа из лагерей беженцев. Затем они возвращаются в районы, контролируемые сирийской армией, освободившей их от терроризма. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ряд сирийских беженцев был искренне рад своему возвращению в страну после долгого отсутствия из-за терроризма, долгое время они были лишены условий нормальной жизни. Сейчас они возвращаются, чтобы внести свой вклад в восстановление своей разрушенной родины и отдать дань памяти погибшим бойцам сирийской правительственной армии, которые помогли им вернуться домой.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий.

Полковник Мазен Гандур, глава Иммиграционного центра «Насиб», сказал в комментарии ФАН, что центр готов принять всех перемещенных лиц, которые возвращаются в Сирию. Им предоставляются автобусы и грузовики для перевозки личных вещей, беженцев также обеспечивают всей медицинской помощью и удовлетворяют другие потребности, в которых они нуждаются.

Гандур отметил, что число перемещенных лиц, прибывающих с транзитными пропусками, превысило 23 тысячи, указав, что значительная часть сирийцев до сих пор живет в разных странах мира, особенно в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось о проведении сирийско-российских координационных органов по поддержке и реализации инициатив, связанных с возвращением сирийских беженцев в их родные дома. В ходе встречи был обсужден и решен ряд актуальных задач и проблем. Совместная комиссия подтвердила, что более 177 тысяч перемещенных сирийцев вернулись в места своего происхождения, указав, что темпы возвращения увеличились в течение последних двух месяцев из соседних стран.