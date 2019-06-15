Беженка из Косово рассказала, как албанцы лишили ее дома

После недавнего витка эскалации напряженности в Косово корреспонденты Федерального агентства новостей приехали в столицу региона — город Косовска Митровица, чтобы из первых уст узнать, как живут сербы в агрессивном албанском окружении.

Находясь в Косово, мы поговорили со многими жителями Митровицы, и почти каждая человеческая история оказывалась трагической, опаленной событиями войны и массовых депортаций конца 1990-х годов. Одной из наших собеседниц оказалась Наташа, моложавая дама лет сорока пяти с хорошим, светлым лицом и необычной биографией. Ее родители были болгарскими дипломатами, долгое время работали на Украине. Поэтому она родилась во Львове, провела там все детство и до сих пор говорит по-русски почти без акцента. Там же, во Львове, живут и ее родственники.

Наташа живет в самом центре Косовской Митровицы и ведет там небольшой торговый бизнес. Ее муж, бывший муниципальный чиновник, получает пенсию от сербского правительства. О своем прошлом, в котором остались налаженный быт, большой собственный дом и уверенность в будущем, Наташа вспоминает с напряжением, каждое слово дается ей с очевидным трудом. По просьбе корреспондентов ФАН она рассказала, как живут и что чувствуют люди на спорной территории, постоянно подвергающейся провокациям со стороны косовской полиции.

— Наташа, расскажите, как вы оказались на территории Югославии, о своей жизни здесь.

— Я родилась на Западной Украине во времена СССР. В середине 80-х годов вышла замуж за серба и в начале 1990-х приехала к нему в гости. В итоге так и осталась жить здесь. Устроилась на работу в том городе, где мы жили до 1999 года. Но, к сожалению, все мы знаем, что произошло в 1998-99 годах. Тогда албанцы выгнали нас из нашего собственного дома. После этого мы, как и большинство косовских сербов, перебрались в северную часть Косовской Митровицы, где живем до сих пор.

— А где вы жили ранее, до того, как вас отправили в изгнание?

— Мы жили в городе Вучитрн, который находится километрах в двадцати к югу от Косовской Митровицы. Сейчас этот город, как говорят албанцы, «этнически чистый», там нет ни одного серба. Нет, не совсем так — сейчас там при храме живет православный священник-серб, с женой и двумя дочерьми. Но они живут там только с 2013 года, значит, в период с 1999-го по 2013-й не было ни одного серба. В Вучитрне в 2013-м восстановлена православная церковь (ранее она была разрушена албанцами), сербский священник с семьей поселился там и живет до сих пор. Это единственные сербы на территории города, хотя до 1999-го в Вучитрне — только в самом городе, без сел — проживали около 3000 сербов.

— А вы сами приняли решение уехать из родного города? Как это происходило?

— Это произошло словно гром среди ясного неба. В наш дом постучали, в дверь вошли двое — французский офицер в форме без знаков отличия и переводчик-албанец. Француз через переводчика сообщил нам: «У вас есть 15 минут на то, чтобы собраться и уйти из своего дома. В противном случае мы вам не гарантируем безопасность, на ваш дом могут напасть и убить вас. Во избежание этого мы даем вам 15 минут, чтобы собраться и уйти в безопасное место». То есть, по сути, куда глаза глядят.

— Этот французский офицер был из полицейских сил?

— Да, это был именно военный чин, а не полицейский. Я разговаривала потом в 2000-м или 2001-м годах с высокими французскими офицерами, и они мне сказали: «Нет, вы не правы, это невозможно, наш офицер такого не мог сказать». По их версии, переводчик-албанец специально перевел нам слова француза неправильно. На самом деле он должен был сказать, мол, «вы просто оставайтесь в своем доме и ни в коем случае не выходите на улицу, чтобы на вас кто-то не напал». А наглый албанский переводчик перевел так, что «у нас есть 15 минут для того, чтобы покинуть свой дом». По сути, они открестились от действий своих военных в Косово.

— Понятно, что в этот момент вы испытали шок. Как вы действовали дальше?

— 10 июня [1999 года] Совет безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано «международное гражданское присутствие по безопасности». Документ предписывал вывод из Косово военных и полицейских сил Югославии, свободное возвращение беженцев, а также беспрепятственный доступ в край гуманитарных организаций. После того как наши войска и полиция начали уходить из Косово, каждому сербу было ясно — защищать нас больше некому. Так что большинство людей уже были морально готовы к тому, что нужно будет покидать свои дома.

Но, конечно, взять из дома за 15 минут все необходимое невозможно. Тем более что у нас не было ни машины, ни трактора — вообще ничего. В итоге мы покинули свой большой дом, который был площадью более 100 квадратов и который мы очень любили. У нас там был прекрасный сад. Но мы вышли из своего дома с одним чемоданом, в котором были документы и по паре белья. В нашем доме мы оставили огромную библиотеку с массой редких изданий.

Но албанцам не было до этого никакого дела, они разрушили наш дом всего за 15 дней. В Вучитрне у нас остались знакомые, турки по национальности. Вскоре я позвонила им по телефону и попросила посмотреть, что творится с нашим домом. Они извинились и сказали, что от нашего дома… ничего не осталось. Возможности проверить это у нас не было до 2002 года. Русские полицейские, входившие в состав международной миссии ООН, на своей машине отвезли меня в Вучитрн. И только тогда я смогла увидеть, что с нашим домом. Это было страшно — от него вообще ничего не осталось, даже колодец у нас во дворе был завален камнями до самого верха. А наш прекрасный сад превратился просто в ровное поле, о нем даже ничего не напоминало. В общем, албанцы сделали все, чтобы мы не могли туда вернуться.

— И вам никто не выплатил никакой компенсации — ни за дом, ни за сад?

— Нет, никаких компенсаций мы вообще не получили.

— Местные жители рассказывали нам, что в конце 1990-х — начале нулевых албанцы разрушили большое количество православных храмов и частных домов — все, что ранее было так или иначе связано с сербской христианской культурой.

— Да, разрушения были огромными, наш дом стал только одной из сотен руин, и об этом прекрасно знает международное сообщество. Есть официальные снимки, на которых албанец на крыше православного сербского храма пытается сломать крест. Эти снимки обошли весь мир, но, к сожалению, никто никаких мер по наказанию этого человека не предпринял. Ни он, ни сотни других албанцев не только не осуждены, но и регулярно получают большие дотации от Запада. Тем не менее западные лидеры в курсе того, что натворили албанцы в Косово, но предпочитают молчать об этом.