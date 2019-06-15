В Совфеде отреагировали на заявление Шредера о Крыме

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией соответствовало нормам международного права, слова политика приводит издание Bild. Он отметил, что полуостров является давней русской территорией, а потому ни о каком «акте агрессии» не может идти речи по определению.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил здравомыслие бывшего канцлера ФРГ.

«Это совершенно правильное и здравое заявление, Шредер сказал правду. Это объективная оценка происходящего», — говорит российский парламентарий.

Вместе с тем председатель Русской общины Крыма с сожалением заметил, что таких политиков, как Шредер, в Европе пока еще меньшинство.

«Если бы таких политиков слушали и слышали, то не было бы и той напряженности, которая сегодня имеет место в Европе. Но при этом нельзя не отметить, что эта напряженность была создана искусственно. Не было бы ситуации с Крымом, придумали бы что-то другое», — продолжает сенатор от Республики Крым.

По его словам, Россия стала одним из ведущих игроков на геополитической арене, что сильно раздражает США. Поэтому Вашингтон пытается всеми возможными способами сдержать Москву.

«США не нравится, что Россия набирает силы, что наша страна стала одним из влиятельнейших государств мира и не дает американцам быть мировым гегемоном. Поэтому Вашингтон использует европейцев для нагнетания ситуации», — рассуждает российский политик.

В заключение он еще раз отметил правильную позицию Шредера.

«Если человек оценивает происходящее в мире объективно, он обязательно скажет, что воссоединение Крыма с Россией произошло на абсолютно законных основаниях. Воссоединение соответствует исторической правде», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за вхождение в состав РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум соответствовал всем нормам внутреннего и международного права.