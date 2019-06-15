Навальный использовал «несовершенноумных» участников митинга «в поддержку» Голунова для самопиара

Москва, 15 июня. Либералы, которые вышли на незаконную акцию «в поддержку» спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова, преследовали корыстные цели, а судьба самого журналиста им безразлична, уверен публицист, политический консультант, российский и украинский журналист Анатолий Вассерман.

По его мнению, либеральная «тусовка» хотела устроить массовую провокацию. Вассерман подчеркнул, что те, кто называет себя «внесистемной оппозицией», «ставят именно на нарушение правопорядка, в расчете потом это объявить произволом власти».

«Это, к сожалению, наблюдается постоянно. В прошлом году, например, вполне сознательно Навальный повел своих несовершеннолетних, а главное — несовершенноумных сторонников именно туда, где были наибольшие шансы на силовые разборки», — объяснил Вассерман в комментарии Nation News.

Он напомнил, что тогда оппозиционеры отправились на фестиваль реконструкторов, где были люди, «вооруженные разнообразными вариациями на тему холодного оружия».

«У них явно был расчет на то, что реконструкторы, чтобы защитить дела рук своих, побьют вломившихся к ним малолеток, и можно будет истерически кричать «Они же дети!» — объяснил Вассерман.

По его словам, провокаторам не удалось осуществить задуманное, так как реконструкторы не стали ввязываться в драку.

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня, в отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в сбыте наркотиков. К судьбе журналиста подключились не только неравнодушные россияне, которые указали на ряд несостыковок в деле, но и Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Но оппозиция не остановилась и решила использовать Голунова в качестве повода для самопиара. С указки западных кураторов они решили «раскачать» ситуацию и объявили о проведении несогласованной акции 12 июня в Москве, хотя власти столицы согласовали митинг на 16 июня. Получается, что для оппозиции судьба самого журналиста не имеет совершенно никакого значения, его использовали для провокаций и пиара.