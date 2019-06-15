Члены Демократической партии Молдавии во главе с Плахотнюком покинули страну

Кишинев, 15 июня. Сторонники и члены Демократической партии Молдавии во главе с ее лидером Владимиром Плахотнюком покинули страну, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала Jurnal TV, представители Демократической партии накануне вечером спешно покинули страну. Пять частных самолетов ждали их в аэропорту Кишинева.

«Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления», — рассказали источники.

Конкретные имена не называются, однако, по данным журналистов, среди покидающих страну был лидер партии Плахотнюк. По информации сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR отправился в Москву, Gulfstream G200 проследовал в Одессу, а чартер Embraer Legacy 500 прибыл в Киев.

14 июня на заседании Национального политического совета Молдавии Демпартия приняла решение, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Глава государства после этого предположил, что политики могут сбежать из страны. Додон предупредил, что это не освободит их от ответственности. Его мнение разделяет премьер страны Майя Санду.

«Мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой, — заявила она в эфире телеканала Pro TV. — У нас есть примеры в Румынии, где некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой».

Напомним, в Молдавии произошел политический кризис после того, как Конституционный суд страны признал незаконным новое правительство, которое было сформировано после получения парламентского большинства пророссийской Партиией социалистов Молдавии и проевропейским блоком ACUM. Парламент назвал это попыткой находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.