Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища

Кызыл, 15 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского президентского кадетского училища.

Общение выпускников и министра состоялось по видео-конференц-связи. Поздравить кадетов в Кызыл от военного ведомства приехал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Шойгу подчеркнул, что, несмотря на то, что учебное заведение было открыто сравнительно недавно, оно уже успело завоевать заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровнях. Училище вошло в топ-100 лучших довузовских учебных заведений в России в 2018 году.

Министр подчеркнул, что кадеты получили хороший образовательный задел. За пять лет учебы они приобрели надежных и верных друзей, а также научились преодолевать трудности и побеждать, констатировал глава Минобороны РФ.

«Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам, — рассказал Шойгу. — Продолжайте учиться, смело реализуйте свой творческий потенциал на благо России и родной Тувы».

Министр обороны также передал выпускникам книги со своей подписью через Панкова. Замглавы военного ведомства поблагодарил руководство училища за «подготовку достойных граждан нашего Отечества».

Панков также отметил, что кызылские кадеты получат для обучения военную технику. На данный момент в распоряжении училища уже есть несколько образцов бронетехники.

Кызылское президентское кадетское училище открылось в 2014 году. В этом году оно выпустит первых воспитанников. Это единственное военное довузовское учебное заведение в России, где обучаются и мальчики, и девочки. Всего в училище 352 воспитанника, в том числе 59 девочек.