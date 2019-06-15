Душанбе, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин назвал важным скорейшее начало политических преобразований в Сирии. Это поможет стабилизировать ситуацию в стране, заявил российский лидер на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии», — подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что Россия помогла вернуть большую часть сирийской территории под контроль законного правительства. Кроме того, по словам Путина, в Сирии были созданы благоприятные условия для мирного строительства и возвращения беженцев в родные дома.

Также президент РФ подчеркнул значимость координации России, Ирана и Турции в астанинском формате в решении сирийского вопроса.

«Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее российский лидер назвал успешную борьбу с терроризмом в Сирии совместным достижением РФ, Ирана и Турции. Во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках саммита ШОС Путин отметил, что Москва и Тегеран достигли значительных успехов в направлении сирийского урегулирования.