Вице-спикер парламента Крыма заявил, что водная блокада обернулась для Киева фиаско

Симферополь, 15 июня. Водная блокада Крыма обернулась для украинских властей полным фиаско и проблемами на собственной территории. Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.

Гафаров отметил, что решение украинских властей перекрыть поставки воды в Крым «обрекло на безводье многие сельские хозяйства в Херсонской области».

«У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры», — рассказал вице-спикер крымского парламента.

Кроме того, Гафаров рассказал, что Киев потерял стабильный источник пополнения украинского бюджета, устроив блокаду, поскольку Крым был готов платить за поставки воды. Вице-спикер подчеркнул, что полуостров платил за воду даже когда находился под юрисдикцией Украины.

«А сегодня они теряют огромные средства», — сказал Гафаров РИА Новости.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в Крым была полностью остановлена. Из-за этого возникли трудности у крымских аграриев на севере и востоке полуострова. Им пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур. Частично проблему водоснабжения восточной части полуострова удалось решить за счет переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Напомним, 13 июня бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что водная блокада Крыма, объявленная Киевом, поставила Херсонскую область под угрозу возникновения экологической катастрофы. Кроме того, Журавко подчеркнул, что в местных селах могут начаться эпидемии различных заболеваний, если ситуация не изменится. Бывший депутат Верховной рады призвал срочно открыть Северо-Крымский канал и восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, «будет беда». Также Журавко отметил, что действия Киева ведут к разрушению инфраструктуры, построенной еще в советские годы.