Визит японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

Токио, 15 июня. Поездку японцев на Курильские острова, которая должна была состояться в рамках безвизовых обменов, отменили. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В рамках визита японцы должны были 17 июня посетить могилы предков на острове Кунашир. Однако в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо разыгралась непогода: здесь поднялись волны высотой до двух метров. Следующая поездка бывших жителей Курильских островов в рамках безвизовых обменов должна состояться 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Программа безвизовых обменов между жителями российских южных Курил и Японией стартовала в 1992 году. Соглашение заключили для улучшения взаимопонимания народов двух стран и решения вопроса о мирном договоре. В рамках программы посетить соседнюю страну можно по внутреннему паспорту со специальным вкладышем, виза при этом не требуется. В 2017 году японцы впервые прилетели на Курильские острова чартерным рейсом. До этого делегации в рамках безвизового обмена доставлялись только по морю.

Напомним, Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Основанием требований Страны восходящего солнца является двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение Курильских островов Японии стало условием подписания мирного договора с Россией, который так и не был заключен после окончания Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию. Согласно документу, Советский Союз был готов рассмотреть возможность передать азиатской стране два острова в случае подписания мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же так и не отказалась от претензий на все острова, считая сделку с Москвой лишь частью решения проблемы. Дальнейшие переговоры не дали результата. Позиция Москвы по данному вопросу такова: Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании заключить мирный договор с Японией. Глава РФ отметил, что переговоры по данному вопросу — это долгий и сложный процесс, но обе стороны стремятся к подписанию.