Депутат ГД заявил, что дело Голунова доказало эффективность законодательной системы РФ

Москва, 15 июня. Депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов заявил, что освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова показало эффективность и оперативность работы законодательной системы.

Старшинов отметил, что разговоры о реформированни законодательства возникают нередко. Но обычно они становятся спонтанной реакцией на события. Случай с Голуновым, по мнению депутата, демонстрирует эффективность государственной системы. Как только появились признаки нестыковок в уголовном деле журналиста, относительно него сразу начали проверку. В результате, уже через несколько дней Голунов оказался на свободе.

Старшинов подчеркнул, что предусмотрен целый государственный механизм для противодействия перегибам. Если бы в истории с журналистом дали сбой все его ступени, то можно было бы говорить о необходимости перемен.

«Однако именно отлаженные государственные механизмы и позволили разобраться в этом деле, поставить точку и восстановить справедливость», — цитирует депутата «Полит Россия».

Действующие законы Старшинов назвал абсолютно корректными и отвечающими текущим реалиям. Тем не менее, совершенствование российского законодательства ведется на постоянной основе, подчеркнул депутат.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Против него было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Вскоре выяснилось, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Реальных доказательств вины журналиста не оказалось. В результате уголовное преследование Голунова было прекращено.

Тем не менее, 12 июня в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку журналиста. По данным правоохранительных органов в акции участвовали около 1200 человек.

Госдума проанализирует применение статей уголовного кодекса по фальсификации доказательств. Соответствующие поручения спикер ГД Вячеслав Володин дал профильным комитетам в связи с делом Голунова.