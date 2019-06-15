Задержаны трое участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой. События дня. ФАН-ТВ

Массовая драка под Пензой Неспокойная ночь выдалась сегодня в Пензенской области. Один человек погиб, минимум пять пострадали в ходе массовой драки в селе Чемодановка. Здесь, как сообщают СМИ, разгорелся конфликт между местными жителями и членами цыганской общины. По одной из версий, причиной драки стало грубое поведение последних: якобы цыгане неоднократно приставали к женщинам. Жители села устроили сход и перекрыли федеральную трассу М5, требуя наказать виновных. На место прибыл губернатор региона Иван Белозерцев. Он призвал к мирному решению и попросил не торопиться с выводами. Но заверил: виновных обязательно накажут. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, трое участников драки уже задержаны.

СМИ: Плахотнюк бежал из Молдавии Стремительно развивается политический кризис в Молдавии. И, столь же стремительно, как сообщают СМИ, в ночь на субботу страну на частных самолетах покинули сторонники Демократической партии, в том числе ее лидер Владимир Плахотнюк. Это произошло вслед за тем, как прежний кабмин во главе с Павлом Филипом ушел накануне в отставку. Ранее конфликт молдавских властей начался из-за парламентских выборов: партии лишь спустя три месяца сформировали правящую коалицию, но, по версии Конституционного суда, слишком поздно — он постановил распустить депутатов. Впрочем, новый премьер-министр страны Майя Санду исполнять это решение отказалась, посчитав, что демократы пытаются захватить власть через судей. Кстати, она уже пообещала сделать все, чтобы вернуть беглецов обратно в Молдавию.

Британия обвинила Иран Дурной пример заразителен. Вслед за Вашингтоном инцидент с танкерами в Оманском заливе привлек внимание Лондона. МИД Британии во главе с Джереми Хантом заявил, что с высокой вероятностью, ну или, как говорится, «хайли лайкли», вина за происшествие лежит на иранских военных. Напомним, что ранее в Оманском заливе взорвались и загорелись два нефтяных танкера, один из них следовал под флагом Маршалловых островов, другой — под флагом Панамы. К счастью, никто не пострадал. Вероятной причиной стала торпедная атака. По мнению США, виновником также стал Иран — в подтверждение слов Штаты даже показали кадры, где якобы видно, как иранские военные снимают с корабля неразорвавшуюся мину. Впрочем, разобрать на записи что-либо на самом деле очень трудно. Да и Тегеран свою причастность к атаке категорически отвергает.