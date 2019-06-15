Более 170 человек доставили в полицию после драки в Пензенской области

Пенза, 15 июня. По делу о массовой драке в Пензенской области в полицию доставили 174 человека.

Следственные органы уже допросили 21 человека, провели девять осмотров места происшествия и 22 обыска. Задержаны три жителя Чемодановки, сообщает со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону ТАСС.

В настоящее время следователи продолжают проводить опознания, следственные действия и розыскные мероприятия. С этой целью в полицию доставили 174 человека.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки. По предварительным данным, конфликт произошел вечером 13 июня. После драки в больницу доставили двух человек. Один из пострадавших позже умер.