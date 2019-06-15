Оппозицию обвинили в избирательном отношении к справедливости

Москва, 15 июня. Оппозиция не видит проводимой в законодательной области работы и не выходит на митинги, если фигурантами уголовного дела становятся не либеральные журналисты. Об этом в связи с прошедшим 12 июня несанкционированным митингом «в поддержку» корреспондента Ивана Голунова заявил депутат Мосгордумы Михаил Антонцев.

По мнению депутата, вступать в борьбу имеет смысл, если существуют сомнения в справедливости не зависимо от того, в отношении кого поступают несправедливо.

«На мой взгляд, неважно, журналист или кто-то другой, если есть сомнение в справедливости, то можно бороться в рамках установленного законодательства. Почему они не выходят на митинги, когда аналогичные какие-то вещи происходят не с их журналистами?» — цитирует Антонцева New Inform.

Депутат заявил, что сторонники либеральных взглядов зачастую не отслеживают деятельность законодателей в соответствующем ключе.

Ранее Газета.ru сообщила, что Госдума проанализирует применение статей уголовного кодекса по фальсификации доказательств. Соответствующие поручения спикер ГД Вячеслав Володин дал профильным комитетам.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Вскоре выяснилось, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Реальных доказательств вины журналиста не оказалось. В результате уголовное преследование Голунова было прекращено.

Тем не менее, 12 июня в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку журналиста. По данным правоохранительных органов в акции участвовали около 1200 человек.