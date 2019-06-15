Экс-канцлер Германии признал законным воссоединение Крыма с Россией

Москва, 15 июня. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло абсолютно законно и в соответствии с волей населения полуострова. Об этом сообщает Bild.

Бывший канцлер назвал Крым давней русской территорией. По его словам, передача полуострова первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Украинской ССР была обусловлена спецификой советского подхода к управлению страной.

«В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», — отметил Шредер.

Экс-канцлер подчеркнул, что возвращение Крыма соответствовало воле населения и прошло абсолютно законно с юридической точки зрения. Считать это российской «агрессией», по мнению политика, неправильно.

Кроме того, Шредер высказался за отмену введенных в отношении России санкций. Украину экс-канцлер призвал прекратить боевые действия в Донбассе и приступить к выполнению Минских соглашений.

Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, после госпереворота на Украине. Жители полуострова провели референдум о самоопределении, на котором 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных государств считают полуостров «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права и волеизъявления местных жителей. В России вопрос о статусе полуострова считают закрытым.

Тем не менее, на Украине не оставляют попыток обосновать свои претензии на Крым. По сообщению газеты «Известия», бывший президент страны Петр Порошенко заявил, что в Севастополе украинский трезубец увидели за тысячу лет до российского триколора.