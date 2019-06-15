«Заступников» Голунова уличили в преследовании корыстных целей

Москва, 15 июня. Ведущий проекта «СМЫСЛЫ» Иван Аркатов считает, что часть представителей либеральной общественности пытается использовать ситуацию с журналистом Иваном Голуновым в корыстных целях.

По словам Аркатова нелогичное поведение оппозиционных активистов объясняется желанием использовать ситуацию ради собственной выгоды.

«Некоторая часть представителей либеральных взглядов, несистемная оппозиция решили не останавливаться на достижении цели, а использовать этот повод в своих личных и корыстных целях», — цитирует Аркатова iReactor.

Он отметил, что сам Голунов не пришел на мероприятие. Зато на акции присутствовал блогер Алексей Навальный, который «спровоцировал свое задержание».

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Вскоре выяснилось, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Реальных доказательств вины журналиста не оказалось. В результате уголовное преследование журналиста было прекращено.

Тем не менее, 12 июня в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку Голунова, в ходе которого сотрудники полиции задержали 200 человек, сообщила Газета.ru. По данным правоохранительных органов в акции участвовали около 1200 человек.