«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

Киев, 15 июня. НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цена за тысячу кубометров газа в июне составит 5553,89 гривны без учета НДС, наценки поставщика и доставки. Стоимость топлива уменьшится на 7,3% (436,11 гривны) по сравнению с маем. Снижение цен в компании объяснили ситуацией на европейском рынке.

«Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», — цитирует главу компании Андрея Коболева пресс-служба.

В «Нафтогазе» отметили, что в зависимости от области конечная цена на газ будет различаться. В компании также выразили надежду на отмену ценового регулирования в ближайшем будущем, что позволит потребителям выбирать поставщика газа самостоятельно.

Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров. Такое требование выдвигал Международный валютный фонд для предоставления очередного кредитного транша.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о способе закрыть вопрос о воровстве российского газа, сообщает Газета.ru. Политик считает, что это произойдет, если новое руководство страны продолжит его политическую линию. По словам Порошенко, Украина может стать «энергонезависимым государством», которому будет не нужен российский газ «ни по какой цене».