Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Киев, 15 июня. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин с уважением отзывался о главе Украины Владимире Зеленском. Мнением политик поделился в эфире украинского телевидения.

«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также на недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», — заявил Медведчук.

Политик отметил, что не вполне согласен со словами президента России. В качестве примера таких разногласий Медведчук привел высказывание Путина о том, что «опыт — дело наживное, и Зеленский научится». По мнению оппозиционера, избрание президентом политика без опыта будет иметь негативные последствия для всех жителей Украины. Медведчук подчеркнул, что, как гражданин страны, он не хочет быть объектом эксперимента.

Политик также считает, что Зеленский начинает напоминать риторикой и действиями бывшего главу государства Петра Порошенко. В связи с этим Медведчук выразил сомнение относительно реализации ожиданий 73% избирателей Украины.

Ранее Путин заявлял, что не может оценить деятельность Зеленского на посту президента Украины, так как пока «деятельности никакой нет», сообщила Газета.ru. Глава государства отметил, что его украинскому коллеге потребуется немало времени, чтобы понять какие перед ним стоят задачи. В то же время Путин выразил надежду на то, что Зеленский быстро адаптируется в статусе президента.