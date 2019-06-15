Члены Демократической партии покидают Молдавию

Кишинев, 15 июня. Сторонники и члены Демократической партии Молдавии в пятницу вечером спешно покинули страну частными самолетами. Об этом сообщают местные СМИ.

Вскоре после того, как Демпартия объявила об отказе от правления, в аэропорту Кишинева приземлились пять частных самолетов. По данным СМИ, этими бортами позже вывезли из страны сторонников и членов Демократической партии Молдавии. Кто именно покинул республику не известно. Предположительно, среди пассажиров самолетов был лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

По данным сервиса flightradar24 борт Gulfstream G200 полетел в Одессу, Bombardier CRJ-200LR — в Москву, чартер Embraer Legacy 500 приземлился в Киеве.

Премьер Молдавии Майя Санду подчеркнула, что власти республики предпримут все, чтобы вернуть покинувших страну политиков.

«Хочу сообщить всем гражданам Молдавии, которые сегодня уехали или уезжают из Республики Молдова, что мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой», — заявила Санду.

Премьер напомнила, что бывшие высокопоставленные лица Румынии пытались скрыться на других континентах, но были доставлены домой.

Ранее Демократическая партия Молдавии объявила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уйдет в отставку, сообщила Газета.ru. Позднее глава государства заявил, что руководство Демпартии может попытаться покинуть страну. Но, по словам Додона, это не освободит политиков от ответственности.