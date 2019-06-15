Освобождение Голунова лишило «красивых картинок» западные СМИ

Москва, 15 июня. Член Общественной палаты России Илья Ремесло заявил, что западные СМИ лишились «красивых картинок» из-за освобождения журналиста Ивана Голунова.

По словам активиста, западные СМИ не отвернулись от российских оппозиционеров, несмотря на то, что повестка митинга себя исчерпала. Но фотографии с акции появились на Западе далеко не на первых полосах.

«Если бы Голунов сидел еще на тот момент, когда митинг проводился, тогда, конечно, было бы больше «красивых» картинок. Это использовалось бы. Здесь нет предмета митинга, поскольку Голунов уже на свободе», — цитирует Ремесло «Политика сегодня».

По мнению члена ОП, новые несогласованные митинги в связи с делом Голунова не предвидятся. Но Ремесло не исключает информационных провокаций. Оппозиционные деятели могут попробовать выдвинуть обвинения в адрес должностных лиц, уточнил он.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Вскоре выяснилось, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Реальных доказательств вины журналиста не оказалось. В результате уголовное преследование журналиста было прекращено, сообщает газета «Известия».

Тем не менее, 12 июня в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку Голунова, в ходе которого сотрудники полиции задержали ряд участников акции.