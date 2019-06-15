Бойко посоветовал новому правительству Украины закончить переговоры о поставках газа

Киев, 15 июня. Новому правительству Украины следует в срочном порядке заканчивать переговоры о поставках российского газа напрямую. С таким заявлением в эфире украинского телевидения выступил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Политик напомнил, что он дважды выезжал на переговоры в Россию с соратником по партии Виктором Медведчуком. Закончить их, по мнению Бойко, необходимо «архи-быстро».

«Я считаю, что нам, как только сейчас будет смена правительства, надо архи-быстро заканчивать переговоры, в первую очередь, о поставках газа напрямую, потому что это прямой интерес Украины», — посоветовал Бойко.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. После этого Киев закачивал топливо в хранилища, закупая его по реверсу в Европе. Тем не менее, через украинскую территорию продолжаются поставки газа европейским потребителям.

Россия, Украина и Еврокомиссия ведут трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа после 2019 года. Очередной раунд прошел в Брюсселе в январе. Стороны не достигли конкретных договоренностей, но Еврокомиссия выступила с инициативой подписать контракт на срок более 10 лет с привлекательными для инвесторов модернизации украинской газотранспортной системы объемами транзита.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко позже уточнил, что компания предложит «Газпрому» на 10 лет забронировать мощности для транзита на средний объем в 60 миллиардов кубометров газа в год.

Переговоры «Оппозиционной платформы» по прямым поставкам газа вызвали недовольство нового руководства в Киеве. Виктор Медведчук раннее заявил, что часть украинцев видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, сообщила газета «Известия». В качестве примера он привел инициирование проверки из-за визита членов «Оппозиционной платформы» в Москву.