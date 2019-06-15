Санкт-Петербург, 15 июня. Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок призвал не оправдывать действия оппозиционеров на несогласованном митинге в День России в Москве.

Ряд либеральных деятелей объявил о проведении 12 июня акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова за несколько дней до праздника. Митинг не был согласован, некоторых участников акции задержали полицейские.

«Сотрудники полиции действовали в строгом соответствии с законом. Вы посмотрите, как разгоняют митинги в Германии. Могу вам честно сказать, что товарищи полицаи из европейской Германии действуют гораздо жестче, чем наши. Наши очень внимательны. Все познается в сравнении», — цитирует Четырбока «Политэксперт».

Он напомнил, что митинг был не согласован и оправдывать нарушение порядка оппозиционными деятелями во время празднования Дня России нельзя. Депутат уточнил, что 16 июня пройдет согласованная акция. По его словам, закон должен соблюдаться везде: и в Москве, и в Петербурге или в других городах России.

Журналиста задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Вскоре выяснилось, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Реальных доказательств вины журналиста не оказалось. Через несколько дней после задержания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено.

После освобождения Голунов заявлял, что не планирует идти на несогласованный митинг, сообщает газета «Известия». Журналист отметил, что планирует уделить время родным и близким.