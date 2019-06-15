Зеленский пообещал скорое освобождение украинских моряков

Киев, 15 июня. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с семьями украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, заявил, что уверен в их скором возвращении на родину, сообщает его пресс-служба.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — заявил Зеленский.

На встрече также обсуждался законопроект, согласно которому пленным морякам могут предоставить статус участников боевых действий.

В ноябре прошлого года три корабля ВМСУ нарушили границу России в Черном море и двинулись в сторону Керченского пролива, передавал RT. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников РФ. В итоге корабли были задержаны, а 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что моряки должны быть освобождены, однако не требовал прекращать уголовные дела о нарушении госграницы. Кроме того, трибунал постановил, что Россия и Украины должны представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

Отметим, из-за керченской провокации на Украине возбудили уголовное дело о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что он решил пожертвовать украинскими моряками, чтобы продлить собственную власть и сорвать президентские выборы.

На прошлой недели экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, как Киев обманывал Москву. Среди прочего речь шла о керченском инциденте. По его словам, «приказ морякам нарушить российскую границу был преступным, а сами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой».