Медведчук озвучил «самый страшный» факт о Зеленском

Киев, 15 июня. Президент Украины Владимир Зеленский начинает сильно напоминать бывшего главу государства Петра Порошенко риторикой и действиями. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что часть украинцев видит в Зеленском персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, другая часть олигарха Игоря Коломойского. Но самым страшным Медведчук назвал сравнение главы государства с его предшественником.

«Но самое страшное, что часть людей видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идем по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидание 73% избирателей будут реализовываться?» — заявил Медведчук.

Политик пожаловался на реакцию пресс-службы украинского президента, которая возмутилась его визитом в Россию и переговорами с представителями Кремля. В Киеве призвали правоохранительные органы страны дать этому правовую оценку.

По словам Медведчука, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (ГПУ и СБУ) взяли «под козырек» и дело было возбуждено в этот же день. По словам политика, на ведомства было оказано такое же давление, какое оказывалось при Порошенко. И это не добавляет Зеленскому авторитета, в том числе в вопросе тарифов.

СБУ проводит досудебное расследование визита лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Медведчука в Россию. Политиков подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 «посягательство на территориальную целостность» и 111 «государственная измена» УК Украины.