Пушков объяснил, откуда взялось недоверие к версии США об инциденте в Оманском проливе

Москва, 15 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на недоверие к версии Вашингтона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском проливе. По мнению сенатора, на это есть ряд причин.

«Потрясающее недоверие к «доказательствам» Вашингтона насчет причастности Ирана к взрывам танкеров. И это неудивительно — после провокации еще 1964 в Тонкинском заливе, после глобальной лжи об Ираке, лжи о «геноциде» собственного народа со стороны Каддафи, лжи о Венесуэле, Сирии и т.д.» — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы. По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры, передавал RT. В качестве «доказательства» он представил видео, где иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с судна, которое пострадало в Оманском заливе.

Тегеран категорически отрицает все обвинения. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления Вашингтона безосновательными.

В пятницу МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В МИД сослались на расследование, проводимое ОАЭ, согласно которому, к атакам на танкеры «причастен некто, связанный с государством». Лондон выразил уверенность, что «за эту атаку несет ответственность Иран».

МИД России призвал воздержаться от преждевременных выводов по факту атаки на танкеры и выразил обеспокоенность ситуацией. В ведомстве обратили внимание на «свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США».