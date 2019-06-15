Пушков назвал виновников «газового тупика» Украины

Москва, 15 июля. Украина загнала себя в газовый тупик усилиями экс-президента Петра Порошенко и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В пятницу компания «Укртрансгаз» пожаловалась на дефицит средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд, и заявила об угрозе работе ГТС страны.

По словам Пушкова, именно этим стоило бы сейчас заняться президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Усилиями Порошенко, Коболева и Ко Украина загнала себя в газовый тупик. Не от большого ума», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

«Укртрансгаз» в пятницу сообщил об отсутствии возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупки газа для собственных нужд из-за дефицита средств. Долг перед поставщиками достиг почти 152 млн долларов.

Напомним, Украина с 2015 года перестала покупать газ у России. Вместо этого страна приобретает российское же топливо, но уже через перекупщиков в Европе и по завышенной цене. Кроме того, Киев последовательно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который планируется построить в обход Украины, поскольку в этом случае государство может лишиться стабильного дохода от транзита российского газа.

Российские власти ранее заявляли, что согласны сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» при условии, что он будет рентабельным, неполитизированным, и что Киев отзовет все иски к «Газпрому».

В минувший четверг исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил сообщения заключении мирового соглашения с «Газпромом». По его словам, договор о транзите газа не должен быть подписан на действующих условиях, так как это невыгодно для Украины.