Московская девочка-маугли пошла на поправку и отметила день рождения

Москва, 15 июня. Брошенная в захламленной квартире в Москве девочка научилась общаться с другими детьми и кататься на самокате, рассказали в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты.

Ранее суд ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, оставившую свою пятилетнюю дочь одну в квартире, забитой мусором.

В ведомстве сообщили РИА Новости, что в психологическом и физическом развитии девочки наметилась положительная динамика. Ребенок начал разговаривать, обращается к детям по имени, выстраивает простые предложения.

«Она очень любит гулять и много времени проводит на прогулках, недавно научилась кататься на самокате», — сообщили в департаменте.

Несколько дней назад девочке исполнилось шесть лет. Сейчас она может играть с другими детьми, сама одеваться, накрывать на стол, ребенок соблюдает гигиену.

История с девочкой-маугли началась еще в начале марта. Сотрудники правоохранительных органов, получив звонок от соседей, вскрыли квартиру на Ленинградском шоссе и обнаружили полуголого ребенка среди гор мусора и бытовых предметов. Соседи Гаращенко сообщили, что женщина не уделяла дочери должного внимания, а из ее квартиры постоянно раздавался детский плач.

Позднее специалисты рассказали, что некоторые социальные навыки у девочки все же есть: она пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт.

В середине мая сообщалось, что мать девочки признали невменяемой. Геращенко с психиатрическим заболеванием выписали из института имени Сербского. Москвичку перевели из женского СИЗО в специализированную камеру, где содержатся люди с отклонениями психики.