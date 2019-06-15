Сирия итоги недели 9 – 15 июня: контратаки боевиков в Хаме, турки просят помощь у РФ, нападения ИГ под Пальмирой

Контратака боевиков в Хаме На этой неделе боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» совместно с различными бандформированиями продолжили атаки на позиции Сирийской арабской армии в попытках остановить операцию правительственных сил на севере провинции Хама. В конце прошлой недели боевики решили пойти на прорыв линии обороны , атаковав позиции сирийской армии сразу в нескольких направлениях. В результате атаки в ночь на 8 июня и последующего прорыва боевики заняли поселения Тель-Малах и Кафр-Яхуд, перерезав тем самым дороги между Скальбией и Мхарде. Также боевики для отвлечения сил сирийской армии атаковали соседний город Керназ, однако там им продвинуться не удалось. По оценкам местных источников, в общей сложности позиции регулярных войск подверглись не менее четырем атакам со стороны более 500 боевиков-джихадистов, выдвинувшихся из района Кафр-Зеты и Аль-Латамины. Наступательные действия осуществлялись при поддержке бронетехники и тяжелого вооружения, активно задействовались системы залпового огня и минометы. Несмотря на ожесточенный огонь и попытки прорыва, атаки боевиков были остановлены , правительственные войска продолжают удерживать позиции на западных рубежах поселений Джуббейн и Тель-Малах. При отражении наступления уничтожено до 130 боевиков – не в последнюю очередь благодаря слаженной работе ВВС Сирии и ВКС России, наносивших точечные удары по боевикам на участках прорыва. На текущий момент сирийская армия купировала угрозу , закрепившись на участке в районе Тель-Малаха, однако боевики продолжают атаки с целью ослабить оборону сирийской армии.

Перемирие в Идлибе Между тем, положение мирных жителей, оказавшихся в Идлибской зоне, по-прежнему остается главной проблемой для боевых действий. Поэтому, по инициативе России, удалось достичь соглашения о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации на ближайшие 72 часа. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, благодаря посредничеству России и Турции, было заключено соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации. Тем не менее, 11 июня еще были зафиксированы обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Идлиба. По данным ЦПВС, боевики совершили двенадцать обстрелов, которым подверглись населенные пункты на севере провинции Латакия, севере провинции Хама, а также северная окраина города Алеппо. По всей видимости, боевики, в отличие от стран-гарантов мирного урегулирования в Сирии, не приняли условий режима прекращения огня. Так, террористы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированные с ней бандформирования отвергли российско-турецкое соглашение о полном прекращении боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, предприняв несколько атак на позиции Сирийской арабской армии при поддержке тяжелой бронированной техники в окрестностях Кафр-Набуды и у города Хамамият у южной границы демилитаризованной зоны.

Турки просят огня Тем не менее, от действий боевиков страдает не только мирное население Идлиба и Хамы – но и турецкие военные, наблюдательные пункты которых расположены в зоне деэскалации. В ночь на 13 июня под огнем террористов, отказавшихся присоединиться к режиму тишины, оказался наблюдательный пост турецких вооруженных сил в горном районе Джебель Аз-Завия. Из-за опасности для жизней своих военных, турецкое военное командование обратилось к представителям ЦПВС, попросив россиян о содействии в рамках обеспечения безопасности собственного личного состава и нанесения ответных ударов по расположениям джихадистов. Россия быстро откликнулась на зов о помощи со стороны Анкары, и уже очень скоро российская авиация нанесла четыре удара по огневым позициям исламистов у поселения Докмак и вершины Джебель Таверта, с которых велся обстрел. В ходе бомбардировок были ликвидированы крупные скопления террористов и использовавшиеся ими во время атаки артиллерийские боевые средства. Примечательно, что западные СМИ вновь прибегли к публикации дезинформации, пытаясь спекулировать и на этом инциденте. Так, агентство Reuters ранее заявило, якобы огонь по объектам турок в Идлибе могли открыть бойцы Сирийской арабской армии, но никаких внятных доказательств в поддержку этой «версии» приведено не было.

Новые удары Израиля Между тем, на юге Сирии Израиль вновь атаковал объекты правительственных сил. В ночь на 12 июня Армия обороны Израиля выпустила ракеты по холму в окрестностях города Аль-Харра на территории сирийской провинции Даръа. Средства противовоздушной обороны САР, однако, отбили атаку Тель-Авива . Кроме того, местные источники также сообщили, что после очередной попытки нанесения удара по арабской республике израильские военные принялись создавать помехи радарам вооруженных сил САР. Отмечается, что никто из военнослужащих или мирных жителей под огнем ЦАХАЛ, к счастью, не пострадал, поскольку почти все выпущенные снаряды были перехвачены. В ходе нападения Тель-Авива Сирии был нанесен только небольшой материальный урон. Израиль традиционно отказался комментировать факт очередной военной агрессии в отношении соседней арабской республики, заявив, будто никогда не обсуждает сообщения из иностранных СМИ.

Новые атаки ИГ под Пальмирой Тем временем, в сирийской пустыне между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор вновь активизировались спящие ячейки террористов «Исламского государства». 10 июня боевики ИГ попытались взять штурмом два блокпоста Сирийской арабской армии в районе Пальмиры. Правительственные силы отбили обе атаки террористов ИГ, в результате чего боевики понесли существенные потери в живой силе и технике. 13 июня боевики атаковали пост военных к востоку от города Эс-Сухне. В ходе боя, который продолжался на протяжении двух часов, сирийская армия отбила атаку боевиков, в результате боя погибли несколько террористов, некоторые получили ранения, часть бежали в пустыню. Еще один отряд САА вступил в столкновение с террористами, которые попытались атаковать военную автоколонну к востоку от Эс-Сухне, несколько боевиков убиты и ранены. Кроме того, ВВС Сирии нанесли два авиаудара по «движущимся целям» ИГ в районе пустыни рядом с Эс-Сухне и нефтеналивной станцией Т-3. В настоящее время остатки группировки ИГ базируются возле военной базы США в сирийском районе Ат-Танф, который расположен на оккупированной американцами территории Южного Хомса. Кроме того, в этом районе находится лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который американские военные используют в качестве живого щита. Военная база США в районе Ат-Танф играет важную стратегическую роль для американцев, так как позволяет контролировать ключевые дороги в этом регионе. Однако из-за действий армии США этот регион становится привлекательным для банд джихадистов, которые укрываются в периметре зоны, недоступной для сирийских войск и российской авиации.