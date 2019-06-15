Порошенко увидел «украинский трезубец» в Севастополе «за тысячу лет до триколора»

Киев, 15 июня. Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», – написал Порошенко.

Экс-глава государства отметил, что «главное — не территория, главное — люди», и пообещал и дальше бороться за передачу Крыма Украине.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

В понедельник стало известно, что железнодорожное движение по Крымскому мосту, по предварительным данным, откроется 9-10 декабря. Билетов на поездки на полуостров должны начать продавать с октября — за 45 суток до открытия движения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы строительных работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют надеяться, что поезда на российский полуостров пойдут раньше намеченного срока.