Чудом выживший в драке инженер из Подмосковья может оказаться в колонии

Москва, 15 июня. Инженер из Подмосковья, Владимир Зенькович после массовой драки, в которой он еле выжил, может оказаться в колонии.

Как сообщает KP.RU, видеорегистратор и камеры уличного наблюдения засняли конфликт от начала до конца. На кадрах видно, как Зенькович на своем «Мерседесе» выезжает с парковки торгового центра. У шлагбаума, перегородив проезд, припаркована белая иномарка, принадлежащая, как потом выяснилось, уроженцу Армении. На просьбу отъехать, водитель не отреагировал. Тогда Зенькович попытался объехать авто.

По словам мужчины, водителю не понравилось то, что его хотят объехать: он ударил кулаком по кузову машины, бросил бумажный стакан и «какие-то твердые предметы». Зенькович вышел на улицу. В этот момент, по его словам, из белой машины выбежали еще двое мужчин и начали его избивать.

«Они начали бить меня руками и ногами. У одного из троих в руках сверкнул нож, у второго какая-то палка. Я понимал , что шансов у меня просто нет. Тут я вспомнил про ружье, которое по случаю поездки в тир лежало у меня в багажнике», — рассказал Владимир.

При виде ружья нападавшие ретировались. При этом мужчина уверяет, что ружье на тот момент было не заряжено.

Спустя какое-то время пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Более того, позднее выяснилось, что девушка, которая в тот день была с нападавшими, также написала заявление в полицию, в результате чего в отношении Зеньковича возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».