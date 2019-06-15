Перенос рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа вызвал негодование пользователей Сети

Москва, 15 июня. Интернет-пользователи выражают свое возмущение от решения о переносе рассмотрения дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа и требуют его немедленного освобождения.

Слушания по существу в деле об экстрадиции Ассанжа были перенесены на февраль 2020 года. Они продлятся пять дней.

Интернет-пользователи призвали британские власти освободить основателя WikiLeaks.

В частности, Карен Клейн в Twitter пишет, что ее «шокирует американская злоба в преследовании Ассанжа как политзаключенного».

«Мороз по коже», — комментирует пользователь под ником @CrayCrayFun.

Пользователь @Nikiniria подчеркивает, что «Британия должна освободить Джулиана Ассанжа немедленно и дать ему уйти».

Пользователи массово публикуют фото Ассанжа, дополняя их цитатами: «Если войны могут начинаться со лжи, то мир может начаться с правды».

11 апреля 2019 года Ассанж был задержан британской полицией в посольстве Эквадора. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что принял решение об отказе в убежище Ассанжу и его передаче властям Великобритании. Позднее стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу, а также будут добиваться его экстрадиции.

В конце мая в WikiLeaks сообщили, что Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, а его состояние в тюрьме продолжает резко ухудшаться, по данным организации он «сильно похудел» и не мог «нормально общаться» из-за проблем со здоровьем.

В пятницу, как передавал RT, адвокат Дженнифер Робинсон сообщила, что защита Ассанжа крайне обеспокоена состоянием его здоровья. По ее словам, «он по-прежнему остается в больничном отделении тюрьмы Белмарш и испытывает огромное давление».