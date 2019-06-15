Жители Чемодановки вышли на сход после смерти участника конфликта

Пенза, 15 июня. Жители села Чемодановка Пензенской области в пятницу вечером во время схода граждан перекрывали трассу М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Вечером в четверг конфликт между жителями Чемодановки перерос в драку. Были госпитализированы два человека. В пятницу один из них — 34-летний мужчина — скончался в больнице.

После гибели пострадавшего в Чемодановке прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону, передает РИА Новости. По данным местных СМИ, во время схода жители перекрыли трассу М-5 «Урал». В МВД РФ уточнили, что вскоре движение по трассе было восстановлено.

По данным полиции, в Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков.

Как сообщалось ранее, в Чемодановке разгорелся конфликт между местными и представителями цыганской общины «из-за их приставаний к женщинам». Белозерцев позднее сообщил, что общался по этому поводу с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района. Губернатор попросил местных жителей «воздержаться от преждевременных выводов», подчеркнув, что ситуация находится «под жестким контролем».