Путин в Душанбе обсудил с Рахмоном развитие стратегических отношений

Душанбе, 15 июня. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы дальнейшего развития стратегических отношений двух стран, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон отметил огромное значение, которое оказывают переговоры с российским лидером на развитие и прогресс межгосударственных отношений. По данным пресс-службы, президенты выразили удовлетворение результатами визита главы Таджикистана в Россию в апреле.

Путин в пятницу прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). У трапа самолета его встречал Рахмон. Лидеры двух стран успели провести краткую беседу в аэропорту.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на пленарном заседании СВМДА в субботу планируется обсудить вопросы обеспечения региональной безопасности, развития экономической кооперации, расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. Будут также подниматься вопросы, связанные с ситуациями в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что на полях саммита Путин может провести несколько встреч «на ногах» с главами других делегаций. В частности, прорабатывается встреча Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, однако пока она не согласована.