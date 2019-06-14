Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливе

Лондон, 14 июня. МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции.

В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.

«Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера 13 июня. Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность», — цитирует РИА Новости заявление британского внешнеэкономического ведомства.

В МИД также сослались на расследование, проводимое ОАЭ, согласно которому, к атакам на танкеры «причастен некто, связанный с государством». Лондон выразил уверенность, что «за эту атаку несет ответственность Иран».

В четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы, передавала «Газета.ру». По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры, передавал RT. В качестве «доказательства» он представил видео, где иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с судна, которое пострадало в Оманском заливе.

Тегеран обвинения отрицает: глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заявления Вашингтона безосновательны.

Комментируя обвинения США, российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что Тегеран никогда не будет делать то, что ему может навредить. Он выразил уверенность, что «доказательства» Вашингтона вины Ирана в инциденте с танкерами в Оманском заливе сфабрикованы «от начала и до конца».